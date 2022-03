LIVE | ‘2389 Oekraïense kinderen ontvoerd door Russen’, VN-baas: ‘Rusland kan oorlog niet winnen’

Oorlog OekraïneRussische strijdkrachten hebben 2389 Oekraïense kinderen uit de oostelijke regio’s Donetsk en Loeganks illegaal meegenomen naar Rusland. Dat twittert de Amerikaanse ambassade in Oekraïne. En Russische parlementariërs hebben ingestemd met hogere celstraffen voor het bewust verspreiden van ‘valse informatie’ over acties van de Russische overheid in het buitenland. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.