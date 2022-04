LIVE | ‘20 gewonde burgers geëvacueerd uit belegerde fabriek’, Oekraïne: 1000 Russische tanks vernietigd

Oorlog OekraïneVolgens persbureau AFP zijn er twintig gewonde burgers geëvacueerd uit de door de Russen zwaar belegerde Azovstal-fabriek in Marioepol. Het persbureau heeft zijn informatie van het Azov-bataljon dat zich in de fabriek heeft verschanst. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.