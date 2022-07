LIVE | 17 doden bij aanval op stad ver van frontlinie, onder wie een klein kind

Novavax-vac­cin krijgt groen licht in de VS

Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA heeft woensdag het licht op groen gezet voor het gebruik van het vaccin van Novavax tegen het coronavirus. De toelating geldt voor mensen vanaf 18 jaar. Het vaccin van het Amerikaanse bedrijf is al beschikbaar in tientallen andere landen, waaronder in Nederland.

