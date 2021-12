Linkse Gabriel Boric (35) wordt de nieuwe president van Chili

Levenslang voor Duitser (31) die bewust inreed op carnavals­op­tocht

Een man is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange celstraf omdat hij vorig jaar met een auto bewust inreed op een carnavalsoptocht in de plaats Volkmarsen. Ongeveer negentig mensen raakten gewond, onder wie tientallen kinderen.

16 december