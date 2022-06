Limburgse au pair (22) verdrinkt in Amerikaans zwembad

Een 22-jarige vrouw uit het Limburgse plaatsje Neer is dinsdag verdronken in een Amerikaans zwembad. De politie van Nahant, in de Amerikaanse staat Massachusetts, laat weten dat het gaat om Elke Noblesse, die sinds tien maanden als au pair werkte in het dorp. Inwoners zamelen nu geld in voor haar ouders.

Wat er zich precies heeft afgespeeld in het zwembad, is nog onduidelijk, maar de politie sluit een misdrijf uit, schrijven lokale media. De politie doet nog onderzoek.



De vrouw was dinsdag aan het zwemmen in het besloten zwembad van de Cary Street Club, vermoedelijk met het gezin waarvoor ze als au pair werkte. Rond 15.00 uur werd er alarm geslagen. Noblesse werd buiten bewustzijn uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht, waar werd vastgesteld dat ze was overleden. Een dag later bracht de plaatselijke politie haar naam naar buiten.

Nahant is een stranddorp met 3300 inwoners op een schiereiland aan de oostkust van de Verenigde Staten en ligt in de buurt van Boston, in de Amerikaanse staat Massachusetts. Noblesse woonde er sinds september 2021 om te werken als au pair. Ze veroverde in korte tijd de harten van de kleine gemeenschap, staat te lezen op een Go Fund Me-pagina die dorpsbewoners zijn gestart om geld in te zamelen voor de ouders van Noblesse. Er is in één dag tijd bijna 10.000 dollar ingezameld, van de tot doel gestelde 25.000 dollar.

‘Vriendelijke, grappige en vrolijke verschijning’

‘Elke was een vriendelijke, grappige en vrolijke verschijning die overal licht bracht’, staat te lezen bij de inzamelingsactie. ‘Ze hield van de kinderen voor wie ze zorgde en maakte gebruik van elke gelegenheid om naar nieuwe plaatsen te reizen en nieuwe mensen te ontmoeten met haar vriendelijke karakter en aantrekkingskracht.’

Volgens de oprichters van de inzamelingsactie zijn haar ouders onlangs voor het eerst op bezoek geweest bij Noblesse in Nahant. ‘Haar ouders zullen nu onder tragische omstandigheden terug moeten reizen naar de Verenigde Staten’, leggen ze uit. ‘Elke sprak altijd zo liefdevol over haar familie in Nederland en hoe dierbaar die voor haar was. Als gemeenschap waren we vereerd om Elke de afgelopen tien maanden te kennen en kunnen we ons het verdriet van haar familie alleen maar voorstellen.’

