Lijk op 'Love Boat' bij Aruba: FBI gaat onderzoek doen

Het schip, de Royal Princess (3600 passagiers), was op weg van Florida naar Aruba tijdens een zevendaagse cruise in het Caraïbisch gebied. Door nog onbekende reden viel de vrouw dinsdag meters naar beneden, van het bovenste dek op een reddingsboot die veel lager hing. Ze overleefde de val niet.

Ruzie

Lokale media melden dat de Amerikaanse ruzie had gekregen met haar partner en dat hij haar over de reling had gegooid na een worsteling. De zaak zou daarom beschouwd worden als een ‘mogelijke moord'. Bewakingsbeelden zouden in beslag genomen zijn, autopsie moet uitwijzen hoe de Amerikaanse om het leven is gekomen.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Aruba kan op de details niet ingaan, maar zegt: ,,Ze is gevallen. Het gaat om een niet-natuurlijke dood. Het onderzoek loopt. Haar echtgenoot is ook hier op het eiland gebleven, maar wel vrijwillig, hij is geen verdachte. Er is sectie gepleegd, er is meteen contact gezocht met de Amerikaanse autoriteiten. Onderzoek moet uitwijzen of het een ongeluk is of dat het om een misdaad gaat.” De FBI is nog niet ter plekke.

Het cruiseschip is na het onderzoek dinsdag in de Arubaanse haven verder gevaren en keert naar verwachting zaterdag terug in Florida.