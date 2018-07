Lieflijk Grieks vakantieoord lijkt nu wel oorlogsgebied

Nu het vuur is gedoofd en de wind is gaan liggen, is Mati een kilometers lang lint van uitgebrande huizen en auto’s. Het dodental was gisteravond opgelopen tot 74. 187 mensen raakten gewond, en tientallen worden er nog vermist.



Thanos Orfanos (24) staat in de verschroeide tuin te kijken naar wat er over is van zijn huis. De ruiten zijn gesprongen, de sponningen gesmolten. Het hele interieur is zwartgeblakerd. Met zijn vader is hij midden in de nacht vanuit Athene naar het buitenhuis van de familie gereden, vlak nadat het vuur was gedoofd. ,,We gaan het herbouwen”, zegt hij vastbesloten terwijl hij door het raam zachtjes schopt tegen het metalen skelet dat over is van de bank. “Het gaat jaren duren maar we gaan het doen.”



Op het moment van de brand verbleef er een vriendin in het huis. Zij kon op tijd wegkomen. 26 anderen op een steenworp afstand, onder wie kinderen, hadden minder geluk. Zij renden net als velen in de richting van het strand, maar kozen een pad dat doodloopt op een veld met daarachter een hoge muur. Gistermorgen werden hun lichamen gevonden. Zich bewust van het naderende einde hadden ze elkaar omhelsd.