Liefde voor olifanten wordt Limburger en Belgische in Afrika fataal

De 64-jarige Wim van Griensven uit Roermond is gisteren aan het einde van de middag om het leven gekomen, nadat hij voor de ogen van zijn eigen familie werd vertrapt door een olifant in de buurt van zijn lodge in een wildpark in Zambia. Zijn liefde voor Afrika werd hem fataal.

De Limburger probeerde een 57-jarige Belgische vriendin Sabine Goossens te redden die al ruim zestien jaar in het land woont. Ook zij overleed.

De vrouw stond op minimaal 25 meter afstand te kijken naar een kudde olifanten toen één dier uit de groep woest werd en aanviel. Dat verklaart een familielid van de Nederlandse man aan deze krant. De man probeerde de vrouw te redden maar is bij deze poging ook aangevallen. Beiden waren bij de tweede aanval op slag dood.

Waarom het dier aanviel is ook voor de nabestaanden die het op afstand zagen gebeuren, totaal niet duidelijk. ,,Er waren geen rare dingen. Sabine was erg bekend met passerende olifanten. Ze woonde al 16 jaar in Afrika”, aldus de familie.

De Belgische kwam vaker met de dieren in aanraking. Op haar Facebookpagina plaatste ze eind 2014 een foto van een zwembad met drinkende olifanten op het complex waar ze werkte als lodge manager werkte. Wim reageerde er nog op: ,,Pool nog heel?''

Knuffel

Het stel had een vriendschappelijke band. Begin 2014 vloog de man voor het eerst naar Tanzania om haar te ontmoeten en vakantie te vieren. Dat blijkt uit reisblogs die hij de afgelopen jaren maakte. ,,Daar staat Sabine te wachten op mij. We wisselen een paar zoenen en een knuffel uit. De eerste indruk is meer dan oke. Een vrouw met uitstraling. Ik voel me gelijk op mijn gemak,'' schrijft hij over hun eerste ontmoeting.

Wekenlang verbleef Wim onder de Afrikaanse zon en dat beviel hem goed. Met name de wilde dieren maakten indruk. Tijdens zijn eerste rit naar het huis van Sabine spotte hij al olifanten. En dat smaakte naar meer. ,,Zojuist een infra-rood camera geïnstalleerd vlakbij mijn slaapkamer. Daar is een drinkpoel waar 's nachts een luipaard hoogstwaarschijnlijk komt drinken,'' schrijft hij in zijn eerste verslag. ,,Het stikt hier van de beesten. Eergisteravond een tarantula met een jong op het terras. Ik denk dat drie weken tekort zijn.''

Een paar dagen later schrijft hij: ,,Ik heb de laatste dagen al een paar keer gedacht: je hebt het helemaal niet gek bekeken.''

De zestiger wordt verliefd op Afrika en keert er zeker één keer per jaar terug. ,,Africa, I love it!!!!'' zegt hij zelf. Tijdens andere bezoeken aan Sabine blijft hij niet in haar woonplaats. Ze gaat met hem mee backpacken. In 2015 reizen ze samen rond in Malawi, Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika. De Belgische heeft er foto's van op haar Facebookpagina geplaatst en schrijft: ,,De reis is een aanrader voor allen die van avontuur, bijzondere mensen en plaatsen, en vooral verrassingen aan de grensposten houden.''

Nu, 2,5 jaar later waren de twee weer samen op stap. Deze keer komen ze niet meer thuis. Een olifant maakte een einde aan hun Afrikaanse reis. Ironisch genoeg deelde Wim in 2015 nog een filmpje op zijn Facebookpagina: over olifanten die elk jaar een bezoek brengen aan de Mfuwe Lodge in Zambia, met op de foto een familie dombo's in de hal van het complex.

Excursie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er een Nederlander is omgekomen 'na een aanval van een dier', maar heeft verder geen details over het voorval. Volgens de Zambia Nationale Broadcasting Corporation was het tweetal in de omgeving van Maramba River lodge in Livingstone op excursie.

Volgens natuurbeheerder Lewis Daka kwam de dame te dichtbij de dieren om foto’s te maken, maar dat klopt volgens de familie niet. Agenten troffen de dode man en vrouw met diverse zware verwondingen aan. De lichamen van de man en vrouw zijn voor onderzoek overgebracht naar het mortuarium van een ziekenhuis in Livingstone.

Daka benadrukt dat het gevaarlijk is voor toeristen om te dichtbij wilde dieren te komen. Hij betreurt de dood van de twee toeristen en heeft eigenaren van lodges gevraagd om informatiegidsen te verstrekken aan toeristen die het gebied bezoeken.