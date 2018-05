Lidl Zwitserland breidt assortiment uit met ... cannabisproducten

De cannabis is verkrijgbaar bij Lidl-vestigingen in Duits- en Franstalig Zwitserland en ligt bij de rookwaren. Dit laatste omdat de producten gelden als alternatief voor rokers. Die moeten hun sigaretten met de cannabisproducten echter zelf draaien.

'Light-variant'

Lidl biedt de cannabisproducten aan in samenwerking met The Botanicals AG, een farmaceutische start-up uit Schönenberg an der Thur in het kanton Thurgau. Volgens Lidl bevatten de producten slechts zeer kleine hoeveelheden van de psychoactieve stof tetrahydrocannabinol (THC) en vooral cannabidiol (CBD). Dat is een nauwelijks psychoactieve substantie van vrouwelijke hennep die als ontstekingsremmer en ontspanningsmiddel wordt gebruikt in de geneeskunde. Kortom: een light-variant.