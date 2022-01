Lichte antitankwapens, ‘killer-drones’ en Stinger-luchtdoelraketten, dit wacht de Russen bij invasie Oekraïne

Dan stuiten ze op het Oekraïense leger met zo’n 255.000 ‘vechtklare’ militairen en ongeveer 100.000 reservisten. Oekraïne investeerde de afgelopen jaren fors in defensie en werd daarbij gesteund door het westen maar kampt desondanks met problemen zoals verouderde wapens. Het land heeft het westen gevraagd om moderne wapens waarmee de strijdkrachten zich kunnen verdedigen tegen een Russische invasie.

Groot-Brittannië leverde afgelopen week alvast tweeduizend lichte antitankwapens en -raketten en een team van militaire trainers. Die gaan Oekraïense militairen uitleggen hoe ze deze defensieve wapens het beste kunnen gebruiken. De Britten zijn bereid meer verdedigingswapens te sturen maar het leveren van troepen is ‘zeer onwaarschijnlijk’, zei de Britse vicepremier Dominic Raab zondag tegen de Britse zender Sky News.

De Verenigde Staten stuurden vrijdag een vrachtvliegtuig met militaire goederen naar Kiev. De Amerikaanse ambassade in Oekraïne twitterde dat in opdracht van president Joe Biden ongeveer 90 ton ‘aan dodelijke hulp is verstuurd’, waaronder munitie voor militairen die Oekraïne vanuit de frontlinies verdedigen. De VS leverden Oekraïne in 2019 voor het eerst een ‘dodelijk’ wapen. Het ging om een Javelin-antitankraket. Voordien waren het alleen militaire voertuigen, nachtkijkers en radarapparatuur. De regering-Biden gaf afgelopen week ook groen licht voor de levering van in de VS gemaakte, draagbare Stinger-luchtdoelraketten aan Kiev.

Dat vroeg Washington om meer militaire steun voor ‘meer vuurkracht in de lucht en op zee.’ De Biden-regering belooft ‘resoluut’ te zullen optreden in geval van een Russische invasie in Oekraïne en maakte 200 miljoen dollar vrij om te zorgen dat Oekraïne zichzelf beter kan verdedigen. Daarnaast stelt ze voor 60 miljard aan Amerikaans oorlogstuig beschikbaar.

Tekst loopt verder onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Duitsland wil voorlopig geen wapens leveren aan Oekraïne. Volgens minister van Defensie Christine Lambrecht moet alles in het werk worden gesteld om de gespannen relatie met Rusland langs diplomatieke weg te verbeteren. Wapenleveringen helpen daar niet bij, zei ze zondag in de krant Welt am Sonntag. Duitsland zal volgens haar wel een veldhospitaal en beademingsapparatuur naar Kiev sturen.

De Bondsrepubliek ontving vorige week van Estland een goedkeuringsverzoek voor de levering van voormalige DDR-houwitsers aan Oekraïne. De Esten verkregen de door de Sovjet-Unie vervaardigde kanonnen van niet-Navo-lid Finland, dat het artilleriegeschut in de jaren 90 kocht van het Duitse militaire overschot. Berlijn zei vrijdag het verzoek van Estland in overweging te zullen nemen maar gaf geen tijdschema voor een beslissing. De regering wil de kwestie coördineren met Finland, dat een soortgelijk goedkeuringsverzoek van Estland ontving.

De Baltische staten Estland, Letland en Litouwen zijn van plan om Amerikaanse antitank- en luchtafweerraketten naar Oekraïne te sturen, een stap die de Verenigde Staten zaterdag volledig onderschreven. Door de regels inzake wapenexport moest het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hiervoor specifiek toestemming gegeven.

Frankrijk is net als Duitsland ook terughoudend met wapensteun aan Oekraïne. President Emmanuel Macron wil onderhandelen volgens het zogenoemde Normandië-formaat. De naam verwijst naar het overleg dat Frankrijk, Duitsland, Oekraïne en Rusland tijdens de herdenking van 75 jaar D-Day, in juni 2014, voerden over de oorlog in de regio Donbas in het oosten van Oekraïne. Het was het startsein voor diplomatieke onderhandelingen over een vreedzame oplossing van het conflict tussen de door Rusland gesteunde separatisten en Oekraïne.

Tekst loopt verder onder de foto.

Volledig scherm Een van de Turkse Bayrakar TB2-drones tijdens een oefening voor de militaire parade op de Oekraïense Onafhankelijksdag, op 20 augustus 2021 in Kiev. © AP

Killer-drones

Turkije leverde twaalf van zijn beruchte Bayraktar TB2 ‘killer-drones’ aan Oekraïne maar verkiest diplomatiek overleg. Zowel Kiev als Moskou staan ​​open voor het idee dat Turkije een rol speelt bij het verminderen van de spanningen tussen de twee landen, zeiden Turkse diplomatieke bronnen donderdag. Turkije voert ook gesprekken over het hosten van de volgende vergadering van de Minsk-groep van de intergouvernementele Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), waar het Donbas-conflict zal worden besproken. Er is nog geen datum vastgesteld voor een bijeenkomst in Istanboel, maar er zouden vertegenwoordigers van Rusland, Oekraïne, de Minsk-groep en Donbas aanwezig zijn. Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov vertelde aan persbureau RIA dat er geen voorbereidingen zijn getroffen voor een dergelijke bijeenkomst.

België heeft zich nog niet uitgesproken over al dan niet militaire steun aan Oekraïne. Een debat daarover in het parlement vindt komende week plaats. Nederland staat welwillend tegenover het leveren van defensieve wapens aan Oekraïne, zo maakte minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra donderdag bekend. Een paar maanden geleden wilde het kabinet daar nog niet aan. Om wat voor materieel de Oekraïners hebben gevraagd, is nog niet bekend.

Navo

De Navo kan haar toch al sterke militaire aanwezigheid langs de oostgrens met Rusland ‘in no time’ opvoeren met 40.000 man, zei topman Jens Stoltenberg eind november. Hij waarschuwde Moskou voor ‘ernstige gevolgen’ als het Oekraïne zou binnenvallen. De westerse troepenmacht staat volgens hem klaar, ‘niet om een conflict uit te lokken, maar om het te voorkomen’.

Volledig scherm Een Russisch pantservoertuig verlaat een transsporttrein na bij aankomst op een spoorwegplatform in Wit-Rusland, afgelopen woensdag. © AP

Volledig scherm Een konvooi van Russische pantservoertuigen op een snelweg op de Krim, afgelopen dinsdag. © AP

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: