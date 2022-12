Lichaam van in VS vermiste Athena (7) gevonden, pakjesbezorger FedEx opgepakt

Aanslagple­ger Nieuw-Zee­land pleitte schuldig ‘onder druk van marteling’

De man die in 2019 meer dan vijftig mensen doodde tijdens een aanslag in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, beweert dat hij onder druk van marteling schuldig pleitte. De Australiër Brenton Tarrant werd in 2020 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid van vervroegde vrijlating, nadat hij eerder schuldig pleitte aan de moord op 51 mensen, poging tot moord op nog eens 40 personen en het plegen van een terroristische aanslag.

1 december