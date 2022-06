Lichaam van in Brazilië vermoorde Britse journalist geïdentificeerd

Het lichaam van de in Brazilië vermoorde Britse journalist Dom Phillips is geïdentificeerd, meldt de Braziliaanse federale politie. Woensdag gaf een verdachte al toe Phillips en zijn medereiziger, de Braziliaanse overheidsmedewerker Bruno Pereira, te hebben vermoord.

Hij leidde de politie vervolgens naar de plek waar de lichamen zouden zijn begraven. Daar werden inderdaad menselijke resten aangetroffen. In samenwerking met Interpol heeft de politie het lichaam van Phillips na een forensische analyse geïdentificeerd. Hetzelfde zal naar verwachting ook spoedig gebeuren met dat van Pereira.

Phillips schreef onder meer voor de Britse krant The Guardian en Pereira werkte voor het Braziliaanse overheidsagentschap voor inheemse zaken. De twee waren samen op expeditie in de Braziliaanse Javarivallei, langs de grens met Peru. Phillips zou daar interviews afnemen voor een boek over duurzaam behoud van de Amazone, in een gebied dat het toneel is van illegale visvangst, houtkap, mijnbouw en drugshandel.

Volgens de Braziliaanse politie zijn er vermoedelijk meerdere mensen betrokken geweest bij de dood van het tweetal. In de zaak zijn twee broers aangehouden, onder wie de man die de politie naar lichaamsresten leidde. Er is een arrestatiebevel uitgevaardigd voor een derde verdachte. Die is voortvluchtig, aldus de politie.

De politie stelt in een verklaring dat de daders alleen handelden en er geen criminele organisaties betrokken waren. Inheemse organisaties trekken dat echter in twijfel. Volgens Univaja, een lokale inheemse groep die betrokken was bij het onderzoek, duidt alles erop dat Pereira en Phillips ‘het pad kruisten met een machtige criminele organisatie die koste wat kost probeerde haar sporen uit te wissen’.

De groep zegt de politie sinds eind vorig jaar talloze keren te hebben gewaarschuwd dat er een criminele organisatie actief was in de Javarivallei. De politie is nog op zoek naar de boot waarmee Phillips en Pereira reisden en waarin ze voor het laatst in levenden lijve gezien zijn.

Volledig scherm Dom Phillips (midden) aan het werk in de Amazone in 2019. © AFP