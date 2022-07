Lichaam gevonden op Curaçao, mogelijk van vermiste Nederlander (45)

Het reddingsteam van politie, brandweer en Defensie vond het lichaam zaterdag ten zuiden van Seru Bientu, meldt Curaçao.nu. De naam is van een berg in het Nationaal Park Christoffel. Daar wordt sinds woensdag gezocht naar de 45-jarige Daniel Dresden uit Leiden. De man keerde dinsdag niet terug bij zijn gezin na een wandeling in de omgeving van Playa Jeremi en de Christoffelberg.

Hij ging tot zijn verdwijning elke ochtend wandelen met één van zijn kinderen. Dinsdag ging hij alleen op pad in een gebied dat volgens de nieuwssite alleen te belopen is via de zogenoemde Zevenbergen Trail, een slecht gemarkeerdwandelroute die slecht gemarkeerd is. Halverwege loopt een zijpad naar de top van de Seru Bientu met de enige inheemse Sabal-palmbomen. De route trekt minder bezoekers dan het populaire pad naar de top van de Christoffelberg iets noordelijker. De parkautoriteiten ontraden de route voor wandelaars zonder kompas of gps omdat de kans op verdwalen groot is.