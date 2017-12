‘Libië martelt met Europees belastinggeld’

Het Parlement vloog er stevig in, maar Avramopoulos hield ook in tweede instantie vol dat Brussel weinig te verwijten valt. ,,We staan aan dezelfde kant”, zo verzekerde hij het Parlement. ,,We zijn allemaal geschokt door de weerzinwekkende situatie in de kampen in Libië. Maar juist door onze bemoeienis is die al licht verbeterd.”



Europa, zo vulde hij aan, staat voor een bijna onmogelijke opgave, omdat er in Libië geen echte gesprekspartner is. De door de VN en Europa erkende regering in Tripoli heeft geen controle over het land. ,,Dat is verdeeld, er zijn twintig milities actief, het is een paradijs voor mensensmokkelaars.” De eerste prioriteit, aldus Avramopoulos, was mensenlevens redden op zee, en nu dat steeds beter gaat is de volgende stap de ontmanteling van de detentiekampen en de evacuatie van de gevangen migranten. De Griek haalde daarna nog wel even uit naar Amnesty: ,,Verhalen over schuld en medeplichtigheid doen het goed in de krantenkoppen, maar helpen de migranten niet.”