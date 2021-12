Levenslang voor Duitser (31) die bewust inreed op carnavalsoptocht

Nazaten Mondriaan willen door nazi's geroofd schilderij terug van Amerikaans museum

Erfgenamen van kunstenaar Piet Mondriaan willen een schilderij terug dat in handen is van een museum in de Amerikaanse stad Philadelphia. Volgens de lokale krant Philadelphia Inquirer vinden de erfgenamen dat zij daar recht op hebben omdat het kunstwerk door nazi’s is geroofd.

14 december