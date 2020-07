Levenslang voor Britse IS-aanhanger die aanslag wilde plegen in Londense kathedraal

De 37-jarige vrouw, Safiyya Amira Shaikh, bekeerde zich in 2007 tot de islam en ontwikkelde geleidelijk extreme opvattingen. De politie kon haar in oktober arresteren nadat ze met undercoveragenten, die zich voordeden als moslimextremisten, haar plan had besproken.



Via de chat-app Telegram stuurde zij de agenten berichten waar onder meer in stond dat ze ‘veel wilde moorden’. Ook zei Shaikh het liefst toe te willen slaan met Kerst of Pasen, omdat er dan ‘meer doden’ zouden vallen. Verder stuurde ze ook beelden door van Saint Paul’s Cathedral. Eerder zag ze ook een hotel als mogelijk doelwit.



In de Telegram-groep GreenB1rds, waarvan Shaikh vermoedelijk één van de beheerders was, werden ook Nederlandse doelwitten bedreigd. Zo ging er vorig jaar zomer een gefotoshopte afbeelding rond waarin de St Vituskerk in Hilversum in vlammen opging. ‘We zijn gekomen om jullie af te slachten’, stond erbij.



De omgeving van de kerk werd twee weken later ontruimd toen er een verdachte koffer werd aangetroffen. Er bleek niets aan de hand.