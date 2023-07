Levenslang voor Amerikaanse vrouw die haar ‘zombiekinderen’ vermoordde

De moorden werden in 2019 in de Amerikaanse staat Idaho gepleegd. Haar kinderen waren toen 7 en 16 jaar oud. Volgens de politie dacht Lori Vallow dat ze zombies waren geworden en geloofde ze in reïncarnatie. Ook haar nieuwe man, Chad Daybell, die boeken schreef over het naderende einde der tijden, zou betrokken zijn. Zijn proces volgt later. Lori Vallow Daybell zou mede door hem beïnvloed zijn, schrijven Amerikaanse media.