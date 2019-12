Levend begraven baby die gevonden werd tijdens uitvaart is op tijd gered: ‘Ze lag er enkele uren’

Het gaat goed met het meisje dat gevonden werd tijdens een uitvaart in India. De levend begraven baby werd gevonden door een vader die op dat moment zijn doodgeboren dochtertje aan het begraven was.

Het was een gruwelijk soort toeval begin oktober: een vader in India vond tijdens de uitvaart van zijn doodgeboren dochtertje een levend begraven baby. ,,Ik dacht dat mijn dochter tot leven was gekomen”, vertelde de man destijds. ,,De stem kwam alleen niet van mijn dochter, maar uit een bloempot.”

Volledig scherm Het meisje op de dag dat ze gevonden werd. © Videostill Het gevonden kindje, dat slechts 2,4 kilo woog en een paar dagen oud was, kreeg direct een flesje en werd vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Artsen stelden daar vast dat het meisje te vroeg geboren was. Ze kwam vermoedelijk al met dertig weken ter wereld. Volgens de artsen heeft het meisje waarschijnlijk een paar uur begraven gelegen.



Doordat het meisje relatief snel gevonden werd en artsen kordaat ingrepen, kon haar leven worden gered. Aan de BBC laten artsen deze week weten dat het meisje, dat de naam Sita kreeg, er helemaal bovenop is gekomen. Ze weegt inmiddels 5,4 kilo en drinkt goed aan de fles.

Het meisje verblijft momenteel bij de kinderbescherming in het land. De politie heeft geprobeerd de ouders van het kind te achterhalen, maar dat is niet gelukt. Het meisje zal daarom ter adoptie worden afgestaan.

Moord op meisjes

Het komt in India vaker voor dat jonge meisjes in kritieke toestand of zelfs dood worden aangetroffen. Meisjes worden gezien als een financieel risico. Foetussen worden geregeld afgedreven als blijkt dat het om een meisje gaat. De Verenigde Naties hebben het tekort aan meisjes in India eerder een ‘nationale ramp’ genoemd. Selectieve abortus is formeel verboden, maar vormt desondanks een groeiend probleem in het land. Een campagne moet de jongens-meisjesverhouding bij geboorte weer normaliseren en ervoor zorgen dat meisjes dezelfde rechten krijgen, onder meer door ze betere toegang tot het onderwijs te bieden.