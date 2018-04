Letland sluit deel luchtruim door Russische rakettesten

Vechthond doodt moeder en zoon in Hannover

10:22 De politie in Hannover denkt dat een vechthond twee mensen heeft gedood. Dat meldt de omroep NDR. De lichamen van een 53-jarige vrouw en haar 27-jarige zoon werden in de nacht van dinsdag op woensdag gevonden in een woning in de stad in het noorden van Duitsland.