‘Lelijke’ asielhond heeft na virale post eindelijk een thuis gevonden

Orange County Animal Services deed vlak voor de feestdagen in december een oproep in de hoop voor hond Lena, eerst Dutchess genaamd, een thuis te vinden. In die oproep uitten ze hun verdriet over de harde opmerkingen die ze bezoekers over de unieke hond hoorden maken. ‘Ze ziet er zo lelijk uit’, ‘Hoeveel gaat dit me kosten?’ en ’Ze zal nooit geadopteerd worden’, waren slechts enkele van de oordelen die mensen uitspraken toen ze zich langs Lena’s kennel haastten, zegt het asiel.



,,We weten dat elke dag in een kennel zitten en mensen aan de andere kant van die tralies voorbij zien lopen, zijn tol moet eisen. Het is vooral moeilijk als niemand nog maar even naar je kijkt. Als je moet toezien hoe andere honden worden gekozen, uitgelaten en naar huis gebracht”, schreef het asiel in een bericht. ,,Het hartverscheurende is dat Lena absoluut iedereen aanbidt. Ze rent elke dag naar de kenneldeuren, enthousiast voor een nieuwe dag, altijd optimistisch. Voor haar brengt elke dag nieuwe mensen en daarmee nieuwe hoop op adoptie. Lena kent geen slechte dag.” Ondanks dat ze lief, zachtaardig, energiek en intelligent is, wilde niemand haar een kans geven.