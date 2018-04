Lek in nucleair gedeelte kerncentrale Doel

De kernreactor werd begin deze week stilgelegd om onderhoud aan het koelwatercircuit uit te voeren, meldde een woordvoerder toen nog. Nu blijkt dat er een lekkage zit in een leiding die koelwater aanvoert naar de reactor zelf. Het herstel verloopt erg moeizaam, omdat de radio-actieve straling in dat deel van de kerncentrale zeer groot is. Er is echter geen gevaar voor de omwonenden.

"Er zit een beetje waterverlies in een reserveleiding van ons koelcircuit. Op zich is er geen impacht op de veiligheid, maar we willen dat onze systemen optimaal functioneren", zegt een woordvoerder vandaag tegen TV Oost .

Tot 1 oktober stilgelegd

Voorlopig is de krenreactor tot 1 oktober stilgegelegd. Doel 1 werd in 1975 in gebruik genomen en is de oudste kerncentrale in België. In februari 2015 werd hij na veertig jaar stilgelegd, maar op het einde van dat jaar werd hij opnieuw op het elektriciteitsnet aangesloten, als gevolg van de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2. Of de lekkage met de ouderdom te maken heeft is niet bekend.