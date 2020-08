‘Leider vol compassie’: Trump verleent tot levenslang veroordeelde vrouw gratie na lovende woorden

Trump werd door Johnson, als speciale spreker op de laatste avond van de conventie, bejubeld als een ‘leider vol compassie’. Ook sprak ze over de kracht van vergeving. Ze gaf toe dat ze fout was geweest, maar dat straffen ‘eerlijk en rechtvaardig’ moeten zijn. ,,De waarheid is dat er duizenden mensen als ik zijn, die eveneens de kans verdienen om thuis te komen’’, sprak Johnson.



Van achter zijn bureau in het Witte Huis zei de president vandaag dat Johnson ‘ongelooflijk werk’ had verricht sinds haar vrijlating. Zo hielp ze bij het aanwijzen van gedetineerden die ook in aanmerking zouden kunnen komen voor vervroegde vrijlating. ,,We zijn enorm trots op Alice’’, zei Trump. ,,Waar je voor staat en voor het werk dat je hebt verricht.’’