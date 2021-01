Leider extreemrechtse Proud Boys weer vrij, maar mag niet demonstreren

Video Opgepakte Nederland­se ontkent organise­ren illegale raveparty Spanje: ‘Politie zocht zondebok­ken’

4 januari De Nederlandse die zaterdag in de buurt van Barcelona is gearresteerd voor het organiseren van een illegaal dansfeest, ontkent de beschuldigingen aan haar adres. Volgens de vrouw arresteerde de politie na de beëindiging van de rave-marathon willekeurig enkele verdachten. De 29-jarige hoofdverdachte uit Amsterdam is maandagmiddag voorlopig vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak tegen haar, melden Spaanse media.