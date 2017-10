Leider Catalonië roept toch geen vervroegde verkiezingen uit

Gewelddadige verkiezingsdag in Kenia

15:41 De hernieuwde verkiezingen in Kenia worden getekend door een gespannen sfeer. Tegenstanders van de verkiezingen, voornamelijk inwoners van de grote sloppenwijken van de hoofdstad Nairobi, raken geregeld slaags met de politie. Ook worden burgers geïntimideerd of tegengehouden bij de stemlokalen. Oppositieleider Odinga, de grootste tegenstander van president Kenyatta, besloot niet mee te doen aan deze nieuwe ronde. Hij zorgde ervoor dat de verkiezingen van afgelopen zomer ongeldig werden verklaard, maar is nog steeds van mening dat een democratisch proces niet mogelijk is in Kenia.