Lego-fans kunnen met 2316 steentjes De sterrennacht van Van Gogh nabouwen

Een Van Gogh aan de muur in de woonkamer. Het is binnenkort mogelijk, maar dan een van Lego-steentjes. Lego brengt een bouwset uit waarmee liefhebbers De sterrennacht van de Nederlandse schilder in 3D kunnen nabouwen.

De sterrennacht van Vincent van Gogh is een nieuwe mijlpaal in het assortiment van Lego. Het idee is van Truman Cheng (25) uit Hongkong. Die lanceerde zijn eigen ontwerp van het meesterwerk in 2021 via het platform Lego Ideas, waar fans ideeën voor nieuwe bouwsets kunnen inbrengen. ‘Het was een goede hersenkraker om met trucs en technieken het originele schilderij vast te leggen’, zegt Cheng in een persbericht van Lego.

Lego heeft het ontwerp van Cheng verwerkt en brengt het 25 mei op de markt. Het bedrijf vindt dat de opvallende penseelstreken en kleurkeuze van de kunstenaar goed tot uiting komen. Volgens Lego brengt Cheng het beroemde beeld van de fonkelende sterren, betoverende maan en het slapende Provencaalse dorp op spectaculaire wijze tot leven.

Volledig scherm Originele De Sterrennacht uit 1889. © Vincent van Gogh / Wikimedia Commons

,,Trumans ontwerp was een meesterwerk op zich”, zegt Federico Begher, hoofd marketing. ,,Het laat zien hoeveel verschillende Lego-elementen en -technieken gebruikt konden worden om Van Goghs iconische schilderij na te bootsen.’'

Zenuwinzinking

Van Gogh schilderde De sterrennacht in juni 1889 tijdens zijn opname in een psychiatrische inrichting in de Franse Provence, nadat hij voor de tweede keer een zenuwinzinking had gekregen. Hij werd geïnspireerd door het uitzicht vanuit zijn kamer in een klooster in Saint-Rémy, waar hij twaalf maanden verbleef, tot kort voor zijn dood.

Het schilderij is een van de beroemdste kunstwerken uit de kunstgeschiedenis. Het hangt in het Museum of Modern Art in New York, dat het schilderij in 1941 uit een privécollectie kocht. Sindsdien is het werk veelvuldig gebruikt als afbeelding op onder meer sjaals, waaiers, paraplu’s en waterflessen.

Vanaf volgende week is het schilderij dus ook in Lego-vorm beschikbaar, inclusief een poppetje van Vincent van Gogh met schildersezel. Het pakket vergt wel enig geduld en het kost wat geld. De bouwset bestaat uit 2316 steentjes en kost zo'n 170 euro.

Volledig scherm De Sterrennacht in Lego-vorm. © Lego

