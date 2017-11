videoHet Zimbabwaanse leger en de regeringspartij ZANU-PF hebben een ultimatum gesteld aan Robert Mugabe. De 93-jarige president moet uiterlijk maandagochtend tien uur zijn ontslag hebben ingediend, aldus diverse bronnen in Harare.

Doet Mugabe dat niet dan riskeert hij een formele afzettingsprocedure en is de kans groot dat hij en zijn door de bevolking gehate vrouw Grace (52) terecht moeten staan wegens onder meer corruptie. Het Zimbabwaanse parlement komt dinsdag bijeen en er zou nu een ruime meerderheid binnen de regeringspartij zijn om de president indien nodig lang formele weg tot aftreden te dwingen.

In Harare gaat het gerucht dat de dictator eieren voor zijn geld gaat kiezen. Volgens medewerkers van de nationale omroep in de hoofdstad zou een televisiewagen op weg zijn naar zijn residentie. Mogelijk zal Robert Mugabe zijn volk vanavond nog toespreken.

Eerder vandaag werd de 'vader des vaderslands' afgezet als partijleider van zijn regeringspartij ZANU-PF. Zijn vrouw Grace werd door het centrale comité uitgestoten als leider van de vrouwenbeweging in de partij. Dat meldde persbureau Reuters op basis van bronnen binnen ZANU-PF.

Volledig scherm Robert en Grace Mugabe © AP

Beraden

Leden van het centrale comité van de partij kwamen vandaag bijeen om zich te beraden op de positie van Mugabe. Het ontslag van Mugabe als partijleider is nog niet officieel bevestigd. ,,Hij is uit de partij gezet", zo meldde een van de afgevaardigden van de partij aan Reuters. ,,Mnangagwa is onze nieuwe leider." Drie andere afgevaardigden van ZANU-PF hebben dit inmiddels bevestigd.

De partijleden werden toegesproken door Obert Mpofu, voormalig minister van mijnbouw die zichzelf ooit had omschreven als 'meest gehoorzame zoon 'van de president. Deze keer zei Mpofu (66) dat hij met pijn in het hart voor de partij stond, omdat de president veel had bereikt voor het land. Hij hekelde vooral Grace Mugabe, de vrouw van president die 'samen met naaste medewerkers misbruikt heeft gemaakt van de fragiele gezondheid van de president'. Grace Mugabe werd door de partij zelfs 'voor eeuwig' uitgesloten als leider van de vrouwenbeweging van ZANU-PF.

Volledig scherm Grace Mugabe en vice-president Emmerson Mnangagwa. © REUTERS

President-af

Het afzetten van Mugabe als partijleider betekent niet automatisch dat hij president-af is, maar de weg ligt nu open naar een formele afzettingsprocedure aangezien een meerderheid van ZANU-PF klaar met hem is. Dat zou dinsdag gebeuren. Kort na het besluit zouden partijleden in juichen zijn uitgebarsten. ZANU-PF geeft Mugabe tot maandagmiddag de tijd om zelf op te stappen als president. Als de 93-jarige leider weigert af te treden, wordt volgens een partijfunctionaris een afzettingsprocedure in gang gezet.

Mugabe wordt opgevolgd door zijn voormalig vice-president Emmerson Mnangagwa. De oud-strijdpartner van Robert Mugabe in de onafhankelijkheidsstrijd in Zimbabwe was tot voor kort al een van de favorieten om de 93-jarige Mugabe op te volgen, en dus een grote rivaal van presidentsvrouw Grace Mugabe. Vanwege een uitslaande ruzie met de Mugabes moest hij het land ontvluchten.