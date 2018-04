'Leger Myanmar verjaagt nu christenen'

Volgens de Verenigde Naties zijn de laatste weken zo'n vierduizend mensen uit hun huizen zijn verdreven. Over een langere periode zouden inmiddels al 120.000 Kachin zijn gevlucht. De meesten vonden onderdak in kampen in de staten Kachin of Shan. Tussen de christelijke separatisten en het leger van Myanmar woedt een jarenlange strijd, die sinds kort weer is opgelaaid. Volgens woordvoerders probeert het leger met artilleriebeschietingen en luchtaanvallen de opstandelingen te verdrijven en grondgebied in te nemen. De Kachin maken aanspraak op een deel van de gelijknamige staat Kachin waar ze al decennia verblijven. Ook China heeft claims in het grensgebied.