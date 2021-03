Leger Myanmar schendt graf doodgeschoten verzetsheld Angel (19)

De 19-jarige Angel werd het icoon van de burgeropstand tegen het militaire regime in Myanmar. Op de bloedigste dag van de protesten - afgelopen woensdag werden zeker 38 demonstranten doodgeschoten - ging de foto van Angel de wereld over.

Ze viel op door haar zwarte T-shirt met in witte letters de tekst ‘Everything will be OK’ toen ze met duizenden anderen in de stad Mandalay de straat op ging. Op de foto is te zien dat ze weerloos op de grond ligt, in een poging dekking te zoeken tegen de kogels en het traangas van de ordetroepen.