Leeuwen en wolven geëvacueerd uit de Gazastrook

Gewonde speedboot­on­ge­luk Antwerpen overge­bracht naar Nederlands ziekenhuis

15:28 Eén van de vier Nederlanders die nog in het ziekenhuis liggen na een speedbootongeluk afgelopen vrijdag op de Schelde in Antwerpen, is overgebracht naar een Nederlands ziekenhuis. De andere drie volgen de komende dagen, verwacht het ministerie van Buitenlandse Zaken.