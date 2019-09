Leerlingen vluchten voor schietpartij in schokkende back to school-video

De video is in één dag tijd al ruim 10 miljoen keer bekeken. De reacties op de campagnevideo zijn gemengd. Sommige kijkers vinden dat de actiegroep te ver is gegaan. Zo schrijft iemand in een reactie op de video op Twitter dat de actiegroep net doet alsof iedere leerling die weer naar school gaat, getroffen zal worden door een schietpartij. ‘Stop met onze kinderen bang maken voor iets wat hoogstwaarschijnlijk nooit bij hen zal gebeuren’, schrijft hij.



Veel anderen zijn wel te spreken over de schokkende video. ‘Dit is zo'n krachtige video met een hartverscheurende boodschap’, schrijft iemand op Twitter. ‘Dit is een moeilijke video om te bekijken. Maar de boodschap is even belangrijk als hij zeven jaar geleden was’, schrijft een ander.