Leden Duitse extreemrechtse terreurgroep staan terecht: ‘Wilden burgeroorlog aanwakkeren’

Merkel is het beu: Als deelstaten coronamaat­re­ge­len niet goedschiks uitvoeren, dan maar kwaad­schiks

9 april Drie dagen voordat bondskanselier Angela Merkel en de leiders van de zestien deelstaten weer zouden vergaderen over de lockdown in Duitsland, is die vergadering afgeblazen. Aanleiding is dat een ruzie over de te varen coronakoers flink aan het escaleren is. Berlijn wil uniforme en hardere maatregelen in heel het land om de derde golf te breken, een aantal deelstaten ligt dwars.