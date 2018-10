Lavrov: Russische hackers maakten routinereis

Nederland­se (35) week lang in cel VS door administra­tie­ve fout visum

10:17 Een Nederlandse toeriste heeft de schrik van haar leven gekregen toen de Amerikaanse douane haar vorige week arresteerde en opsloot na een bezoek aan buurland Mexico. Dit omdat het visum van de 35-jarige vrouw uit Leusden volgens hen niet in orde was. ,,Ze is door de strengere regels van de regering-Trump een week lang ten onrechte als crimineel behandeld", zegt haar zus verbolgen tegen deze krant.