Lavrov ontkent invasie, Britse admiraal ziet Russische nederlaag

In een zeldzaam interview met de BBC heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zijn licht laten schijnen op de oorlog in Oekraïne. Wat hem betreft is er geen sprake van een oorlog of een invasie, maar is het nog steeds een ‘speciale militaire operatie’. Dat zijn dezelfde woorden die Vladimir Poetin gebruikte toen hij op 24 februari de Russische inval aankondigde.

Het feit dat er in de afgelopen 114 dagen duizenden burgers zijn gedood, miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen en hele steden en dorpen zo goed als verwoest zijn, doet daar volgens hem niks aan af. ,,Wij zijn Oekraïne niet binnengevallen. Het is een speciale militaire operatie, omdat dit voor ons de enige manier was om het Westen duidelijk te maken dat de inlijving van Oekraïne door de Navo misdadig is.” Ook blijft hij volhouden dat Rusland erop uit is om Oekraïne te ‘de-nazificeren’.

‘Heel erg jammer’

De BBC-verslaggever confronteert hem met een rapport van de Verenigde Naties over gebeurtenissen in het dorpje Yahidne, in de noord-Oekraïense regio Tsjernihiv. Daar zijn ‘360 inwoners, inclusief 74 kinderen en vijf gehandicapten, door de Russen gedwongen om 28 dagen in de kelder van een school te blijven, zonder water of sanitaire voorzieningen, waarbij tien oudere mensen zijn overleden’.

Lavrov: ,,Het is heel erg jammer dat internationale diplomaten, onder wie de Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten, de VN-secretaris-generaal en andere VN-vertegenwoordigers, zo onder druk worden gezet door het Westen. En heel vaak worden ze gebruikt om het nepnieuws van het Westen te verspreiden.” Hij zei ook dat Rusland niet ‘zonder smet’ is: ,,Rusland is wat het is. We schamen ons niet voor onszelf.”

Verzinsels

De Russen, inclusief Lavrov, hebben vaker de gruwelijkheden van de oorlog ontkend. Ook gebeurtenissen als in Boetsja of Irpin, voorsteden van Kiev waar zeer waarschijnlijk oorlogsmisdaden zijn begaan door Russische troepen, doen ze af als verzinsels of complotten van het Westen en Oekraïne.

In het interview met de BBC beschuldigt Lavrov, die al achttien jaar minister van Buitenlandse Zaken is, de omroep ervan dat zijn journalisten niet hebben uitgezocht wat er in de separatistische ‘volksrepublieken’ in het oosten van Oekraïne is gebeurd. ,,De troepen van Kiev bombarderen daar al acht jaar lang burgers.” De interviewer vertelt hem dat er de afgelopen jaren vele pogingen zijn ondernomen om met de separatistische leiders in die gebieden te praten en te onderzoeken wat er aan de hand is, inclusief de beschuldigingen van genocide. Telkens werd toestemming geweigerd. ,,Ik weet niet waarom dat is”, aldus Lavrov.

Strategische nederlaag

Het hoofd van de Britse strijdkrachten, admiraal Tony Radakin, heeft gezegd dat Rusland de oorlog in Oekraïne ‘strategisch verloren’ heeft. Ook is de slagkracht van het Russische leger volgens hem afgenomen: ,,Rusland heeft een enorme fout gemaakt. Het gaat nooit lukken om Oekraïne in te nemen.” Radakin meldt dat de Russen zware verliezen hebben geleden en dat er een tekort is ontstaan aan manschappen en raketten. En dat allemaal voor ‘een klein beetje’ terreinwinst. Rusland komt volgens hem geslagen uit deze oorlog, terwijl de Navo juist aan kracht heeft gewonnen, ‘zeker nu Zweden en Finland erbij willen komen’.

Radakin verwacht dat de Russen in de komende weken nog wel enkele ‘tactische successen’ zullen boeken. Maar dat gaat ten koste van de slagkracht van het leger. ,,De machine draait maar door, en dat voor niet meer dan een paar kilometer - twee, drie, vijf - per dag. En hier gebruikt Poetin dan een kwart van zijn leger voor. Het is een mislukking.”

Rapporten van de Britse inlichtingendienst meldden eerder al dat sommige Russische eenheden letterlijk gedecimeerd zijn: van 800 manschappen tot soms slechts dertig. ‘Afgezet tegen de aanvankelijke plannen van de Russen is er geen enkel strategisch doel gehaald. Het zal enorm veel soldaten en materieel kosten om toch nog enig succes te behalen. En dat zal ook nog eens heel lang duren’, aldus een van die rapporten.

Vermiste Amerikanen

Op het socialemediaplatform Telegram is een foto opgedoken van de twee Amerikaanse vrijwilligers die al een paar dagen vermist zijn in Oekraïne. Daarop is te zien hoe ze geboeid achterin een militaire vrachtwagen zitten. Volgens een familielid van een van hen toont dat aan dat ze krijgsgevangen zijn gemaakt. Het gaat om Alexander Drueke en Andy Tai Ngoc Huynh, twee veteranen uit Alabama. Zij waren naar Oekraïne getrokken om het Oekraïense leger te helpen. Bij de foto op Telegram zou een tekst staan die de mannen belachelijk maakt: dat hun plannetje om snel geld te verdienen slecht is afgelopen. Er zijn naar verluidt honderden Amerikanen naar Oekraïne gereisd om te vechten tegen de Russische invasie.

