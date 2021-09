Lava verwoest acht huizen op La Palma, vijfduizend mensen geëvacueerd

VIDEOBij de vulkaanuitbarsting op het Canarische eiland La Palma heeft de lava gisteravond laat de eerste huizen bereikt. Al zo'n vijfduizend mensen zijn geëvacueerd. De verwachting is dat er alleen materiële schade zal ontstaan door de uitbarsting, de eerste in vijftig jaar tijd, maar er zijn zorgen om de dichtbevolktere gebieden aan de kust.

Zeker acht huizen zijn verwoest door de dikke lavastromen, die honderden meters lang zijn en tientallen meters breed. Op een livestream van de Spaanse krant El País is te zien dat de vulkaan nog steeds rook, as en vuur uitspuwt.

Autoriteiten zijn er niet zeker van dat de dorpskernen van El Paraíso, Alcalá en omgeving veilig zijn. Mariano Hernández, president van het eiland La Palma zegt dat er nog geen berichten zijn van doden of gewonden, maar hij maakt zich zorgen om de dichtbevolktere gebieden aan de kust, waar de lava naartoe stroomt. ,,Mensen moeten niet in de buurt komen van de lava”, zei hij tegen persbureau AP. ,,We hadden serieuze problemen met de evacuatie omdat de wegen zijn volgelopen met mensen die proberen de lava te zien.”

Lavastromen naderen huizen op La Palma.

Er zijn inmiddels vier dorpen geëvacueerd, waaronder El Paso en Los Llanos de Aridane. De meeste bewoners hebben onderdak gevonden bij vrienden en familie, de anderen krijgen opvang via de lokale overheid. ,,Het lijkt er niet op dat er nog meer mensen geëvacueerd moeten worden”, zegt de president van de Canarische Eilanden, Angel Victor Torres, die oproept tot voorzichtigheid. ,,De lava beweegt richting kust en zal materiële schade aanrichten”, klinkt het. ,,Volgens experts ter plaatse is er zo’n 17 tot 20 miljoen kubieke meter aan lava.”

,,Toen de vulkaan 's middags uitbarstte, was ik bang. Voor journalisten is het een spectaculair gezicht, maar voor ons een tragedie. Ik geloof dat de lava de huizen van familieleden heeft bereikt", zei bewoner Isabel Fuentes (55) tegen de Spaanse tv-zender TVE. ,,Ik was vijf jaar oud bij de laatste uitbarsting in 1971. Dat weet ik nog als de dag van gisteren.” Fuentes is een van de geëvacueerden.

Lava nadert een huis op La Palma.

Hoe lang de uitbarstingen nog doorgaan, is volgens Itahiza Dominguez, hoofd van de seismologische afdelingen van het Spaanse Nationale Geologische Insituut nog ‘te vroeg om te zeggen’. ,,Eerdere uitbarstingen op de Canarische eilanden duurden weken tot maanden.”

Nauwlettend in de gaten

De Cumbre Vieja-vulkaan, gelegen in een dunbevolkt gebied, barstte zondag omstreeks 15.15 uur plaatselijke tijd (een uur later bij ons) uit. De vulkaan werd al een week nauwlettend in de gaten gehouden vanwege een enorme toename van seismische activiteit. Sinds afgelopen zaterdag werden door het Vulkanologisch Instituut van de Canarische Eilanden enkele duizenden aardbevingen geregistreerd, variërend van lage sterkte tot bijna 4 op de schaal van Richter. De trillingen kwamen steeds dichter bij het aardoppervlakte. De eerste werden waargenomen op een diepte van twintig kilometer, donderdag was dat tussen de vijf en acht kilometer. Op sommige plekken kwam de grond al zes centimeter omhoog. Er werden ruim 4200 trillingen gemeten. Volgens experts wees dit erop dat de komende dagen of weken een vulkanische uitbarsting mogelijk zou zijn.

De laatste uitbarsting op La Palma was in oktober 1971, toen de vulkaan Teneguia meer dan drie weken lang lava spuwde nadat er een scheur in het zuiden van het eiland was verschenen. Destijds kwam een ​​man om het leven toen hij foto’s nam in de buurt van de lavastromen.

La Palma is geen populaire toeristische bestemming, in tegenstelling tot de bekendere eilanden Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote en Tenerife. La Palma is geliefd bij wandelaars om zijn vulkanen, betoverende watervallen en prachtige stranden.

Bewoners kunnen het niet laten en nemen toch een kijkje bij de vulkaanuitbarsting.