Laura wordt lange celstraf voor meenemen pijnstillers bespaard na gratie

Het geval van de Britse Laura staat niet op zichzelf, meer mensen komen in de problemen door de pijnstiller Tramadol. Waar deze in veel landen een gewone legale pijnstiller is, staan ze bijvoorbeeld in Egypte op een zwarte lijst. Plummer werd begin oktober gearresteerd op de luchthaven van Hurghada wegens het bezit van 400 tabletten Tramadol.



Na de vondst van de medicijnen, bestemd voor haar Egyptische man, die aan rugpijn leed, lieten de Egyptische autoriteiten Laura een Arabisch document ondertekenen. Ze was in de veronderstelling dat ze daarna de luchthaven zou mogen verlaten om aan haar vakantie te beginnen. In plaats daarvan werd ze in een cel met 25 andere vrouwen opgesloten in afwachting van een proces.



De Britse winkelbediende uit Hull werd eind december door een Egyptische rechter tot drie jaar cel veroordeeld.