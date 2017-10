Las Vegas blijft een pretpark voor volwassenen

Daar kan een wereldwijd symbool van vermaak, de strip van Las Vegas, op een feestelijke avond zomaar transformeren tot oorlogsgebied. Met militairen die kogelwonden afbinden, bebloede ziekenhuisvloeren, angstige mensen die dekking zoeken in kelders en dode of gewonde lichamen in pick up trucks. Schutter Stephen Paddock raakte bijna 600 mensen. Meer doden en gewonden dan ooit op één dag vielen aan Amerikaanse zijde in de oorlogen in Irak en Afghanistan, melden analisten al snel.



Amerika is gewend aan schietpartijen, de wereld is gewend aan schietpartijen in wapenland Amerika. Maar deze keer is het anders. De dodelijke uitrusting van de schutter was groter en sterker dan ooit, diens planning beter, de dood nog zinlozer. Een motief is er vooralsnog niet. Er was geen politiek doel, zo lijkt het; geen reden voor wraak, zelfs geen spoortje van woede is vooralsnog boven water gekomen.



Het Las Vegas van na de bloedigste schietpartij in de moderne Amerikaanse geschiedenis vertoont trekjes van een kortstondig belegerde stad na de bevrijding. Het Rode Kruis heeft een centrum ingericht voor familieleden die geliefden zijn kwijtgeraakt in het strijdtoneel. Voor de bloedbank staan urenlange rijen. Agenten stappen in groepjes door de stad. In een speciaal traumacentrum zitten counselors paraat om te helpen de schok van het geweld te verwerken.