Lancering van satelliet richting zon uitgesteld wegens technische problemen

Zeven jaar lang zal de Parker Solar Probe in ovale banen rond de zon draaien. Op het dichtste punt is de sonde maar 6 miljoen kilometer verwijderd van de zon. Dichtbij genoeg om een duik in de zogeheten corona van de zon te nemen, maar ver weg genoeg om niet te verbranden. Ter vergelijking: Mercurius, de eerste planeet in ons zonnestelsel, staat bijna tien keer zo ver.



Geen enkel vaartuig is ooit zo dichtbij de zon geweest. De Parker is gebouwd om temperaturen van 1400 graden Celsius te weerstaan. De straling op de bestemming is ongeveer vijfhonderd keer zo fel als bij de aarde. Een speciaal schild moet de sonde daartegen beschermen. Zonder dat schild zou de satelliet maar een paar seconden overleven.



De zon is een groot mysterie. Zo is het in de atmosfeer een miljoen graden, veel warmer dan op het oppervlak, waar het hooguit 6000 graden is. Hoe dat kan, weet niemand zeker. Mogelijk heeft het te maken met elektromagnetische golven. De enige manier om erachter te komen, is zelf een kijkje te gaan nemen.



De Parker is vernoemd naar de nu 91-jarige wetenschapper Eugene N. Parker. De Amerikaanse natuurkundige kwam in de jaren '50 met de theorie over de zonnewind. Hij werd aanvankelijk voor gek verklaard, maar toen de eerste satellieten de ruimte ingingen en de zonnewind voelden, bleek dat hij toch gelijk had. Het is de eerste keer dat een ruimtevaartuig is vernoemd naar iemand die nog leeft.