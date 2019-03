Lagerhuis maakt zich op voor nog een ‘cruciale’ brexitstemming

Moon Jae-in en Trump weer in topoverleg over Noord-Ko­rea

9:05 De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gaat naar Washington om op 11 april met zijn ambtgenoot Trump te overleggen over Noord-Korea. Het is de eerste keer dat de twee leiders met elkaar om de tafel zitten sinds de Amerikaans-Noord-Koreaanse top in Vietnam. Die eindigde zonder nieuwe afspraken over de ontmanteling van het nucleaire programma van Pyongyang.