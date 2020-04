Labour maakt opvolger partijleider Corbyn bekend

‘Juist nu is het oppassen geblazen, want het virus is nog lang niet weg’

3 april Nu het aantal nieuwe besmettingen blijft dalen wordt in Italië openlijk gesproken over fase twee. De fase van de herstart, maar nog voordat er een vaccin is. Wie kunnen het eerst weer naar buiten en hoe? Moeten we voorlopig anderhalve meter afstand houden en een mondkapje op? En zo ja, voor hoe lang? Nu is het vooral nog zaak mensen binnen te houden. Correspondent Angelo van Schaik bericht vanuit Rome. Alle eerdere afleveringen lees je hier.