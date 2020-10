Laatste verkiezingsdebat VS: Biden vreest voor ‘donkere winter’, Trump denkt dat virus ‘verdwijnt’

Een van Trumps effectiefste aanvallen ging over Bidens decennialange carrière in de politiek. ,,Waarom heb je dat allemaal niet gedaan in de acht jaar dat je vice-president was?”, vroeg hij meermaals. Trump blijft zichzelf ook als president neerzetten als buitenstaander in Washington. ,,Zie je, dat is het met die politici, alleen maar gepraat en geen actie’’, zei hij over Biden. Biden reageerde zwak. ,,Omdat we te maken hadden met een Republikeins Congres’’, zo schoof hij de schuld af.



Trump trachtte de zoon van Biden centraal te stellen. Hunter Biden maakte zijn achternaam te gelde in Oekraïne en China, waar hij goedbetaalde baantjes en investeringen loskreeg. Ook Bidens broer maakte handig gebruik van zijn achternaam in het zakenleven. Trumps Team probeert dat nu op het conto van Joe Biden zelf te schuiven, met een vage ongefundeerde suggestie over een ontmoeting met Biden senior uit e-mails van Hunter Biden die Trumps advocaat Rudy Giuliani op mysterieuze wijze bemachtigde.



Veel inlichtingenexperts vrezen dat Giuliani de mails op de kop tikte met behulp van Russische agenten die proberen de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Trump nam naar het debat een voormalig zakenpartner van Hunter mee die stelt dat Joe Biden in 2017 bij een potentiële zakelijke deal was, die nooit gesloten lijkt. Toen was Biden geen vice-president meer en had hij geen enkele overheidspositie. Volgens zijn campagne heeft hij nooit zaken gedaan met zijn familie.