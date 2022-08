Laatste lid uitgemoorde indianenstam na 27 jaar isolement overleden

In de afgelopen jaren werd de halfnaakte indiaan minstens twee keer aan de wereld gepresenteerd. Het Braziliaanse overheidsdepartement voor inheemse zaken verspreidde een filmpje waarop te zien was hoe de man een boom kapte. In 1998 was een glimp van zijn gelaat te zien in de Braziliaanse documentaire Corumbiara.

‘De holenman’ was een inboorling die met pijl en boog op varkens, vogels en apen jaagde. Zijn specialiteit was het graven van putten die hij daarna toedekte, zodat zijn prooien nietsvermoedend in de val liepen. Vandaar zijn bijnaam. ,,Hij houdt zich vooral bezig met de jacht en het kweken van papaja en graan. Hij verkeert in goede gezondheid en is topfit”, zei Altair Algayer, die als regionaal coördinator bij het team hoorde dat de unieke beelden in juli 2018 van een afstandje wist te maken. De indiaan woonde in een hutje van hout, bedekt met grote bladeren.

Isolement

Dat huisje stond in de Braziliaanse regio Tanaru, dat grenst aan Bolivia. Volgens overheidsdiensten wilde hij ‘niets met de samenleving te maken hebben’. De holenman leefde in isolement, tot deze zomer zo'n 27 jaar lang. De BBC noemt hem dan ook ‘de eenzaamste mens ter wereld'.

De reden daarvoor was wrang. De inboorling bleek het laatste overgebleven lid van een inheemse indianenstam. De Braziliaanse autoriteiten meenden dat de man als enige een slachtpartij van boeren heeft overleefd in 1995. In de jaren 70 , 80 en 90 van de vorige eeuw werden stamleden in het Amazone-woud verdreven en zelfs geregeld vermoord.

De man leefde in een hutje.

De indiaan werd voor het eerst kort gezien in 1996, sindsdien werd hij discreet in de gaten gehouden door de Braziliaanse autoriteiten. Die autoriteiten vonden zijn lichaam vorige week in een hangmat bij zijn hut. Er waren geen sporen van geweld en aangenomen wordt dan ook dat de man een natuurlijke dood is gestorven. Autopsie moet meer duidelijkheid geven. De indiaan is zo'n 60 jaar oud geworden.

De indiaan groef diepe gaten waarin hij dieren ving.