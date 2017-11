Laatste belangrijke IS-bolwerk in Syrië nu ook gevallen

Oer-Hollandse kapsalon is vette hype bij Nepalese elite

21:23 De oer-Hollandse, 12 jaar geleden in Rotterdam uitgevonden calorieënbom kapsalon blijkt een enorme culinaire hit in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. De loodzware snack - een combinatie van patat, vleesreepjes, sla, uit, tomaat, gesmolten kaas en extreem veel knoflooksaus - wordt er echter niet in aluminium bakjes maar op porseleinen borden geserveerd.