‘Laat lichaam van omgebrachte Amerikaanse prediker op eiland’

Kans op dodelijke epidemie

,,Het risico op een dodelijke epidemie, zoals de griep, mazelen of elk andere ziekte, is heel groot. En de kans erop neemt toe met elk contact. Ook zijn soortgelijke pogingen in het verleden altijd uitgelopen op een treffen met de Sentinelezen die hun eiland willen verdedigen.” Corry adviseert daarom om het lichaam van Chau te laten waar het is. ,,Laat het met rust, net als de Sentinelezen”.



Antropologen, die werden gevraagd naar een manier om de eilandbewoners tegemoet te treden, zijn ook van mening dat het terughalen van Chaus lichaam praktisch gezien ‘te veel problemen veroorzaakt’ en niet realistisch is. ,,Het is een begrensd gebied en het is regeringsbeleid om het gebied en haar bevolking met rust te laten”, zei Kanchan Mukhopadhyay. Chau ging met zijn bezoek al tegen de regels in en het ophalen van zijn lichaam is dat ook.”



De eilandbewoners zullen hun eigen toekomst moeten bepalen, meent Corry. ,,Alle inheemse stammen waarmee niet eerder contact was, worden geconfronteerd met een catastrofe.” Survival International wil dat de regels om het eiland met rust te laten, worden aangescherpt. Dependera Pathak, politiechef van de eilandengroepen Andaman en Nicobar deelt die mening. ,,Ze zijn een schat, we kunnen niet zomaar binnenmarcheren. We willen ze geen kwaad doen.”