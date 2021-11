La Palma onder dikke laag as: ‘Elk uur bezem ik even de vloer van de zaak’

Een kleine groep geiten mekkert luid achter een hek in een zwart landschap. Ze lijken honger te hebben. In een laag van 10 centimeter neergedaalde as van de vulkaan, die op zo’n 3 kilometer achter hen onafgebroken zwarte wolken hoog de lucht in spuwt, zijn geen verse sporen te zien van voetstappen of autobanden. Ook de geiten zijn besmeurd, zoals alles aan de westkant van La Palma. Er is geen ontkomen aan de as, die bij de harde noordoostelijke passaat deze dagen als een zandstorm vanaf de vulkanische bergkam over de vlakte raast.