La Force: cultgehucht door Star Wars

Het is onderhand een ritueel. Elke keer als er een nieuwe film uitkomt in de reeks Star Wars gebeurt er iets bijzonders in het Franse dorp La Force. Grappenmakers en fans van de film trekken naar het godvergeten dorpje in het departement Aude, aan de voet van de Pyreneeën.

Meestal alleen om te poseren bij het plaatsnaambord want 'La Force' kan natuurlijk alleen maar refereren aan die beroemde en steeds terugkerende cultzin uit de serie: ‘May the Force be with you’ De gekste personages zijn al komen opdraven in het slaperige Franse dorpje, inclusief een groep stormtroopers.

Nou gebeurt er meestal niet veel in La Force, dat 191 inwoners telt en behalve een wekelijkse kerkdienst weinig te beiden heeft. Wel ligt het gehucht op steenworp afstand van de beroemde ommuurde stad Carcassonne die zo kan figureren in een Star Wars-avontuur.

Dat poseren door selfiejagers vinden ze niet zo erg, maar het kost de gemeente duiten nu de fans er steeds vandoor gaan met het plaatsnaambord. Burgemeester Richard Robert staat al weer klaar voor de traditionele gang naar de gendarmerie om diefstal aan te melden want al twee keer is het dorp naamloos gemaakt.

,,We denken eraan een rekening naar Disney te sturen'', zegt de burgervader met een grote glimlach. Oké, hij is niet echt boos. Het is irritant en voor een gat als La Force is het vervangen van zo'n bord best duur, maar eigenlijk is die aandacht ook wel leuk. Vanochtend stond bijvoorbeeld een ploeg van het Franse ontbijtprogramma Télématin op de stoep.

Er is overigens nog een La Force in Frankrijk. In het ook onder Nederlanders populaire departement Dordorgne. Daar zien ze ook weleens wat borden verdwijnen maar hebben ze deze week speciale voorstellingen georganiseerd om de film in maar liefst vier zalen te kunnen zien.