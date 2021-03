Kwart Nederlanders denkt dat mens niets tegen klimaatopwarming kan doen

Britse vrouw ziet record jackpot aan haar neus voorbij­gaan door lege bankreke­ning

7 maart Een jonge vrouw uit de Britse stad Hertfordshire dacht heel even dat ze de record jackpot van 210 miljoen euro had gewonnen na de trekking van EuroMillions eind vorige maand. De cijfers waarmee ze al weken speelde, bleken op vrijdag 26 februari de winnende combinatie. De euforie moest echter snel plaatsmaken voor teleurstelling toen bleek dat er iets was misgegaan bij de betaling waardoor ze net die trekking niet had meegespeeld. De Britse Nationale Loterij wenst het meisje nu ‘veel geluk bij toekomstige trekkingen'.