Kustwacht: Brokstukken gevonden tijdens zoektocht naar vermiste duikboot

Het puinveld is aangetroffen op de zeebodem in de buurt van het scheepswrak van de Titanic. De vermiste duikboot met vijf inzittenden was onderweg naar het wrak. De gevonden brokstukken zouden het landingsgestel en de achterklep van de onderzeeër zijn. ,,Dat deelde de voorzitter van The Explorers Club in de groepsapp’’, zei de mariene wetenschapper David Mearns tegen Sky News. De voorzitter staat volgens hem in direct contact met de schepen die deelnemen aan de zoekactie. Mearns is bevriend met twee van de passagiers aan boord van de Titan.

Het is officieel nog onduidelijk of dit puinveld verband houdt met de onderzeeër maar volgens de Amerika-correspondent van het Britse Sky News ziet het er niet goed uit. ,,Het gebruik van het woord puin klinkt helemaal niet goed. Als het ergste zou zijn gebeurd, wat we nog niet weten, en de onderzeeër op een of andere manier is beschadigd door de druk op grote diepte, dan zou het woord puin absoluut passen in dat worstcasescenario’’, zei James Matthews vanuit Boston.

De internationale correspondent van de Britse nieuwszender noemt het nieuws over het puinveld ‘veelbetekend’ omdat de kustwacht het naar buiten bracht een paar uur voor een persconferentie. ,,Ik denk dat ze lang en diep hebben nagedacht over het verspreiden van deze boodschap waarvan ze weten hoe de wereld, de families, de media en verschillende regeringen waarschijnlijk zullen reageren op dit nieuws’’, zei John Sparks vanuit het Canadese Newfoundland. ,,Het feit dat er puin in de buurt van de Titanic is gekomen, vind ik ook veelbetekenend. We hebben het over een deel van de Noord-Atlantische Oceaan met sterke stromingen, met grote deining.’’

Maximilian Cremer, directeur van de Ocean Technology Group van het mariene centrum van de Universiteit van Hawaii interpreteert het nieuws ook zo. Temeer omdat de Amerikaanse kustwacht bekend is met de soorten puin die doorgaans op de oceaanbodem worden aangetroffen. ,,De bekendmaking zou me kunnen vertellen dat iemand in het puin dat ze, denk ik, hebben gezien op camera of op sonar, iets heeft gespot dat ze laat aannemen dat het misschien niet afkomstig is van de Titanic maar van de onderzeeër,” zei Cremer tegen CNN.

Gebonk

De zoekactie naar de vermiste onderzeeër richtte zich sinds dinsdag op een gebied waar sensoren in zee ‘gebonk’ hadden waargenomen. Het geluid was te horen in de buurt van de plek waar de Titan zondag in de problemen raakte. Een eerste analyse door de Amerikaanse marine wees volgens operatieleider John Mauger uit dat het gaat om achtergrondgeluid van de Atlantische Oceaan. ,,Het analyseren gaat door’’, zei de vice-admiraal van de kustwacht wel. De ‘klopgeluiden’ werden als een teken gezien dat de bemanning van de zondag verdwenen onderzeeër Titan nog in leven zou kunnen zijn.

Volledig scherm De Titan van OceanGate. © AP

Zuurstof

De kans dat de vijf inzittenden van de duikboot nog leven, wordt met de minuut kleiner. De hoeveelheid zuurstof in de cabine zou genoeg zijn tot donderdag begin van de middag. De Amerikaanse kustwacht zei omstreeks 14.00 uur Nederlandse tijd nog steeds een ‘zoek- en reddingsactie’ uit te voeren.

Op de vraag van het Britse Sky News of het daarvoor inmiddels niet te laat is, antwoordde Mauger: ,,We blijven op dit moment hoopvol’. Hij voegde eraan toe dat een medisch team met een decompressiekamer aanwezig is op de zoeklocatie.

De weersomstandigheden zijn volgens hem gunstig en daar wordt ‘optimaal’ gebruik van gemaakt om de zoekmogelijkheden uit te te breiden. Zo is een Canadese duikrobot op de oceaanbodem aangekomen om naar de Titan te zoeken. Een Franse robot die tot grote diepte kan duiken, ligt ook in het water. Het Franse onderzoeksschip Atalanten brengt de zeebodem in kaart, zodat de robot efficiënter kan zoeken.

De Titan was sinds zondag 14.00 uur Nederlandse tijd op weg naar het in 1912 gezonken passagiersschip Titanic, op 3800 meter diepte in de Atlantische Oceaan. Na anderhalf uur viel het contact met de inzittenden weg. Volgens het bedrijf dat de expeditie uitvoert, OceanGate, was er voor 96 uur zuurstof aan boord.

Volgens een mede-oprichter van het bedrijf is het ‘tijdvenster’ voor de redding van de vijf opvarenden ‘langer dan de meeste mensen denken’ door de kennis en ervaring van de bemanning in de onderzeeër. Die zal zich ‘dagen geleden’ al hebben gerealiseerd dat ze - om hun reddingskansen te vergroten - de grenzen van hun levensreddende voorraden moesten verleggen door te ontspanne, zei Guillermo Söhnlein tegen CNN. Desondanks wordt vandaag volgens hem ‘een cruciale dag in de zoek- en reddingsoperatie’.

Wie zitten in de duikboot?

De vijf opvarenden zijn luchtvaartzakenman Hamish Harding (58), de Pakistaanse zakenman Shahzada Dawood (48) en zijn zoon Suleman Dawood (19), de gepensioneerde Franse marinecommandant Paul-Henry Nargeolet (77) en Stockton Rush (61), medeoprichter van OceanGate.

Kenners van de duikboten betwijfelen of het tekort aan zuurstof de vijf fataal zal worden. De kans is groot dat eerder al de hoeveelheid CO2 in de cabine te hoog wordt. De koolstofdioxide die het vijftal uitademt wordt normaal gezien gefilterd, maar het filter kan verzadigd raken voor de zuurstof in de duikboot op is.

Volledig scherm Dit zijn de vijf passagiers: Stockton Rush, Hamish Harding, Paul-Henry Nargeolet en Suleman en Shahzada Dawood. © REUTERS / privebeeld / AFP / AFP / AFP

230.000 euro per persoon

OceanGate werd in 2009 opgericht en levert duikboten voor onder meer wetenschappelijke - en commerciële expedities. Toeristen betalen omgerekend 230.000 euro per persoon voor een trip met bijvoorbeeld de Titan, die voor de diepste reizen is uitgerust. OceanGate heeft volgens de eigen website met succes meer dan veertien expedities en meer dan tweehonderd duiken in de Stille Oceaan, de Atlantische Oceaan en de Golf van Mexico voltooid.

