Kunstwerk Banksy vernietigt zichzelf na bod van een miljoen euro

Banksy, een Britse straatkunstenaar die zijn ware identiteit ondanks zijn faam altijd verborgen heeft weten te houden, staat erom bekend dat hij zijn publiek graag in de maling neemt. ,,We zijn geBanksyd'', zei Alex Branczik van veilinghuis Sotheby's dan ook na het incident.



,,Hij is waarschijnlijk de beste Britse straatkunstenaar en vanavond zagen we weer wat een genie hij is'', aldus Branczik, die zegt niet in het complot te hebben gezeten.



Vooraf werd verwacht dat het kunstwerk uit 2006, Girl With Balloon genaamd, zo'n 250.000 á 350.000 euro zou opbrengen. De opvallend dikke lijst was ook van Banksy en bevatte dus een soort versnipperaar. Het is niet duidelijk of de anonieme kunstenaar zelf in de zaal zat om dat apparaatje aan te zetten. Na het incident was er wel wat onenigheid tussen beveiligers en een in het zwart geklede man met een zonnebril en hoed op, schrijft The Art Newspaper.