Kunstkenners staan voor raadsel: waar is het duurste schilderij ter wereld gebleven?

Het Jezus-schilderij werd in november 2017 geveild voor 450 miljoen dollar (ongeveer 397 miljoen euro) bij Christie’s in New York. Hiermee was het volgens het veilinghuis het duurste schilderij ooit verkocht op een veiling. Christie’s maakte later bekend dat de anonieme koper een Saoedische prins was, Bader bin Abdullah, een vertrouweling van de veelbesproken kroonprins Mohammed bin Salman. Hij zou het eigenlijk hebben gekocht namens Bin Salman, die geen aandacht wilde trekken met de extravagante aankoop.

Het bevriende oliestaatje Abu Dhabi kondigde kort erna aan dat hun gloednieuwe museum het werk mocht tentoonstellen vanaf september 2018. De Golfstaat, die een miljard euro aan Frankrijk betaalde om de naam van het Louvre in Parijs te mogen gebruiken, jubelde dat de tentoonstelling van de Salvator Mundi hun ‘gift aan de mensheid’ zou zijn. Maar zonder uitleg werd de expositie afgelast, voor onbepaalde tijd. Het Louvre Abu Dhabi weigert elk commentaar. Museummedewerkers zelf zeggen geen idee te hebben waar het topstuk is.

‘Oneerlijk’

Het Louvre in Parijs tast ook in het duister. En dat terwijl het museum het werk dolgraag wil lenen voor een tentoonstelling dit najaar, rond de vijfhonderdste sterfdag van Leonardo da Vinci. De Franse overheid, eigenaar van het Louvre, hoopt dat het schilderij op tijd wordt gevonden.

Da Vinci-experts slaan nu in The New York Times alarm. Kunsthistoricus Martin Kemp, die de Salvator Mundi bestudeerde, noemt het de religieuze variant van de Mona Lisa. ,,Het is oneerlijk om kunstliefhebbers een meesterwerk van zulke klasse te ontzeggen’’, zegt Dianne Modestini, een professor aan het New Yorkse Instituut voor Beeldende Kunst. Zij heeft het schilderij gerestaureerd.



Met de vraagtekens komen ook de speculaties. Is kroonprins Mohammed bin Salman gewoonweg van gedachten veranderd en wil hij het doek voor zichzelf houden? En, een opmerkelijkere theorie, is het wel écht een schilderij van Da Vinci?



Lees door onder de foto.

Volledig scherm Salvator Mundi is een portret van Jezus, rond 1500 geschilderd door Leonardo da Vinci. © REUTERS