Kunst: miljoenenflats van de buren begluren met verrekijker

In hartje Londen hebben kopers vijf miljoen euro neergeteld voor een driekamerflat. Toch zijn ze woedend. Ze wonen op een van de allermooiste locaties van Londen (met drie badkamers), maar hebben last van gekoekeloer in hun huis- en slaapkamer. Vijf eigenaren van de NEO bankside-luxeappartementen, tegenover de druk bezochte Tate Modern in Londen waren al niet blij met het nieuwe museumbalkon met dat 'panoramische uitzicht over de stad en de Thames-rivier. Maar nu wordt het nog een beetje erger.



De Duits-Namibische kunstenaar Max Siedentopf (27) heeft bezoekers van het museum die zich op het balkon aan de stad staan te vergapen nu verrekijkers aangeboden. Zo kan iedereen nog beter naar binnen kijken bij de rijke, boze, buren van het museum. Twaalf verrekijkers had Siedentopf met koorden aan het balkonhek van de Tate geknoopt, overigens zonder toestemming van het museum. De kunstenaar wil met zijn provocerende installatie de lopende rechtszaak van flatbewoners tegen het museum 'becommentariëren'.



Tate Modern trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Sinds de uitbreiding met een nieuwe vleugel is het echter hommeles in de buurt. Volgens Tom Weekes, advocaat van een van de klagers, worden de flatbewoners onderworpen aan een 'buitengewoon intense visuele blootstelling'.



Aan de New York Times vertelde Weekes eerder dat zijn cliënt in zijn glazen appartement had geturfd hoeveel gluurders er waren. Binnen drie kwartier werd de man vanaf het Tate-balkon door 84 verschillende mensen gefotografeerd. Hij vond zichzelf ook terug op Instagram, waar hij tegen zijn wil door nog meer mensen werd bekeken.